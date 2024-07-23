Найдена связь между заболеваниями ЖКТ и повреждением мозговых сосудов

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта чаще формируются и разрываются аневризмы — опасные «вздутия» стенок мозговых сосудов. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Общества нейроинтервенционной хирургии (SNIS).

© Газета.Ru

В научной работе исследователи проанализировали данные 72 545 человек с разрывом аневризмы, 46 748 добровольцев с сформированными, но целостными аневризмами и группы здоровых испытуемых. Аневризма — это аномальное расширение артерий, которое возникает из-за ослабления сосудистой стенки. Главная опасность аневризмы головного мозга заключается в том, что истонченная стенка сосуда может разорваться. При этом происходит кровоизлияние в мозг, которое может привести к летальному исходу.

Ученые сосредоточились на поиске неочевидных факторов, потенциально приводящих к образованию и разрыву аневризм. Они внимательно изучили медицинскую информацию о добровольцах, которые страдали заболеваниями желудочно-кишечного тракта (такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника и диарея) до постановки диагноза. Оказалось, что наличие таких болезней в анамнезе коррелировало с высоким риском «вздутия» стенок мозговых сосудов.

В частности, у пациентов, у которых ранее было диагностировано затрудненное глотание (дисфагия), диарея и запор, с большей вероятностью наблюдалось как образование, так и разрыв аневризм, что часто приводило к геморрагическому инсульту. Также было установлено, что рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника без диареи, хронические боли в животе и вздутие (известное как функциональная диспепсия) выступали факторами формирования аневризм, но не разрыва.

Ученые пока не могут объяснить, что лежит в основе такой взаимосвязи. Чтобы выявить механизмы, провоцирующие образование аневризм при болезнях ЖКТ, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли два белка, способствующих рецидиву инсульта.