Иппотерапевт рассказал, работает ли реабилитация с участием лошадей

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Реальная иппотерапия, то есть реабилитация с участием лошадей, отличается от того, как ее зачастую представляют большинство людей. К примеру, до сих пор бытует миф о том, что верховая езда передает всаднику импульсы, аналогичные тем, что возникают при ходьбе.

Нижегородский иппотерапевт Марина Лукина объяснила ИА «В городе N», что современные исследования давно опровергли данную информацию. При этом замеры проводились при помощи специальных датчиков, которые были надеты на всадников.

К сожалению, даже такие аргументы пока не работают с теми, кто уверен в чудодейственности езды на лошади, — говорит Марина Лукина.



Однако нельзя сказать, что иппотерапия не помогает. В реальности на занятиях используется совершенно иной подход. Сеансы выстраиваются с учетом так называемого реабилитационного диагноза, а помимо верховой езды рядом с лошадью можно отрабатывать большое количество различных навыков. Каких именно — читайте в этом материале.