Чем можно заразиться в общественных туалетах

Посещение общественных туалетов грозит кишечными и урогенитальными инфекциями и глистными инвазиями, заявила врач-гинеколог Мария Ракова.

Большинство распространенных инфекций, включая ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, не получится передать через поверхность унитаза, они передаются через контакт с кровью или воздушно-капельным путем, сказала Ракова «Газете.Ru».

При этом сохраняются минимальные риски передачи таких заболеваний, однако некоторые другие инфекции гораздо проще получить в общественных туалетах. К ним относятся кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, глистные инвазии, урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз, трихомониаз).

Глистами можно заразиться через грязные или плохо вымытые руки, урогенитальными инфекциями – через грязное, не протертое сиденье.

Для снижения риска заражения нужно всегда использовать бумажные салфетки или влажные салфетки для протирания сиденья унитаза, тщательно мыть руки с мылом перед выходом из туалета, использовать салфетку при открывании и закрывании крана. Также нужно избегать контактов кожи с поверхностями унитаза.