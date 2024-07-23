Можно ли в России пострадать от амеб, поражающих мозг

Амеба неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) обитает в теплой воде и может проникать в организм человека через носовые ходы, вызывая амебный менингоэнцефалит. Об этом рассказала доцент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории Елена Михайлова.

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— В России подобные случаи не регистрировались. Они для нашей страны не характерны. Наше спасение — достаточно холодные ночи. Но путешественникам за пределы России надо быть бдительными, — объяснила Михайлова.



Эксперт утверждает, что амеба неглерия Фоулера обычно безопасна для человека, но когда температура воды поднимается выше 25 градусов, она меняет свои свойства.

Амебный менингоэнцефалит развивается быстро с симптомами, похожими на грипп, и проявляется в течение десяти дней после заражения. Вспышки этого заболевания были зарегистрированы за рубежом. В течение пяти дней активной фазы болезни человек умирает.

Все известные случаи инфицирования людьми неглерией Фоулера сейчас зарегистрированы на территории США, в том числе в северных штатах. Амеба может проникать в организм человека через воду, например, из рек, озер, бассейнов, аквапарков и термальных источников. Она отметила, что важно избегать попадания воды в нос, передает nn.aif.ru.

В Израиле скончался молодой мужчина, который ранее был госпитализирован с воспалением мозга, вызванным амебой Naegleria fowleri. По данным израильского Минздрава, в мире зарегистрировано порядка 400 случаев заражения амебой Naegleria fowleri.