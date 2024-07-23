Бюстгальтеры и лишний вес: онколог назвал факторы, провоцирующие рак

Бюстгальтеры с косточками повышают риски развития рака груди, предупредил завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что при выборе нижнего белья стоит отдать предпочтение менее травмирующим моделям, которые не будут сдавливать грудь.

© unsplash

"Крайне нежелательно носить бюстгальтеры с косточками. Если вы покупаете такой бюстгальтер, выбирайте наименее травмирующий, не сдавливающий грудь", — посоветовал Асташов.



Онколог уточнил, что важно избегать набора лишнего веса, чтобы снизить риски развития рака. Он порекомендовал правильно питаться. По словам врача, из рациона стоит исключить копчености, шашлыки, соленую, жирную пищу и фастфуд. Лучше употреблять больше овощей, фруктов и морепродуктов, посоветовал Асташов.

"Важно избегать лишнего веса, а, значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D, а также отказ от вредных привычек — курения, алкоголя в неумеренных дозах", — заключил онколог.



Врач-онколог Александр Кулагин ранее заявил, что затруднения при подборе слов и нечеткость произношения могут быть первыми признаками рака головного мозга. Он отметил, что обнаружение ранних признаков заболевания поможет своевременно поставить диагноз.