Во Владивостоке врачи удалили пенсионерке опухоль яичника весом в 39 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Тысячекоечная больница города Владивосток.

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65-летняя женщина обратилась к врачам за помощью с жалобами на удушье, кашель. Кроме того, она не могла передвигаться и лежать из-за большого живота. Исследования показали, что у пациентки опухоль яичника весом в 39 килограммов. Ей была проведена экстренная операция.

«Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 килограммов веса — 27 литров содержимого плюс 12 килограммов весила сама опухоль», — сообщает источник.



Ранее врачи из Томска удалили 36-летней женщине раковую опухоль весом в 6 кг. Исследования выявили у нее новообразование в левом яичнике. Подробности читайте в этой новости.

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