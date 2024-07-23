Нужны ли беременным поливитамины на самом деле: объяснил гинеколог

Гинеколог Шумкова предостерегла беременных от злоупотребления поливитаминами. Беременность — особенный этап в жизни женщины, и хочется, чтобы всё прошло без осложнений и угроз. Для этого врачи советуют избегать стрессов, полноценно питаться и больше отдыхать. Аптеки тоже предлагают свою помощь — поливитамины для беременных. Разбираемся, нужны ли они.

© unsplash

Нужны ли поливитамины

с беременностью на печень ложится дополнительная нагрузка из-за жизнедеятельности малыша. Все препараты, в том числе поливитамины, печень также пропускает через себя. Поэтому их бесконтрольное потребление может помешать работе органа и даже вызвать так называемый лекарственный гепатит.

Если вам всё-таки рекомендуют принимать конкретный комплекс, то обратите внимание на следующее:

Лекарство это или БАД;

Есть ли там нужный вам витамин в нужной дозировке;

Не превышает ли общая доза витамина из разных препаратов дозировку.

Какие витамины нужны беременным

Шумкова отметила, что витамины и минералы все люди получают из сбалансированного питания. Но даже в этом случае беременная нуждается в йоде и фолиевой кислоте. Дозировку определяет врач.

Витамин D выписывают женщинам из группы высокого риска гиповитаминоза, а именно:

Темнокожим;

С ограниченным пребыванием на солнце;

Со сниженным уровнем потребления мяса, рыбы и яиц;

Страдающим ожирением.

Омега-3 беременным не рекомендована, так как не снижает риски акушерских и перинатальных осложнений.

Тут «Секрет» назвал пять продуктов, необходимых для беременных.