Биолог назвал «основной недостаток малосольных огурцов»

Злоупотребление малосольными огурцами может привести к возникновению отеков, повышению артериального давления и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнила, что это связано с высоким содержанием соли в продукте.

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"Основной недостаток малосольных огурцов — высокое содержание соли. Натрий задерживает воду в организме, что может привести к различным отекам, повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила биолог.



По словам Лялиной, людям, страдающим от задержки жидкости в организме, лучше отказаться от малосольных огурцов. Как подчеркнула эксперт, у некоторых данный продукт из-за содержания грубых пищевых волокон может вызывать вздутие живота и дискомфорт в желудке и кишечнике. Также с осторожностью такие огурцы стоит есть беременным, кормящим грудью и детям до пяти лет, предупредила биолог. Она добавила, что в день можно употреблять не более трех-пяти огурцов.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее предупредил, что модная низкоуглеводная карнивор-диета, или «диета хищников», поможет похудеть, но едва ли она полезна для здоровья. По его словам, в такой режим питания входят мясо, птица, морепродукты, яйца и жирные молочные продукты, а продукты растительного происхождения исключаются.