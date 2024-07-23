ВОЗ предупредила, без чего нельзя одолеть СПИД к 2030 году

Одолеть СПИД как глобальную угрозу общественному здоровью к 2030 году невозможно без преодоления дискриминации, связанной с этой болезнью. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге для ТАСС.

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"Печальная истина заключается в том, что самое большое и устойчивое препятствие на пути к искоренению СПИДа не медицинское. Это постоянная стигма, связанная с ВИЧ, дискриминация и уголовное преследование за передачу ВИЧ и связанное с ним поведение, которые срывают усилия по предотвращению и мешают людям обращаться за диагностикой и лечением", - отметил он.



Как отметил Клюге, в Европейском регионе значительные успехи в лечении и уходе позволили увеличить продолжительность жизни людей с ВИЧ до такой степени, что теперь это заболевание можно считать хроническим, подобно диабету или гипертонии.

"Однако перед нами стоит насущная задача - преодоление повсеместной стигматизации. Именно она продолжает препятствовать достижению глобальной цели: ликвидации СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году не только в нашем регионе, но и по всему миру", - добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.



По словам Клюге, "стигма и дискриминация давно стали преградой для людей, живущих с ВИЧ".