ВОЗ предупредила, без чего нельзя одолеть СПИД к 2030 году

ВОЗ заявила, что одолеть СПИД к 2030 году нельзя без победы над дискриминацией
Одолеть СПИД как глобальную угрозу общественному здоровью к 2030 году невозможно без преодоления дискриминации, связанной с этой болезнью. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге для ТАСС.
"Печальная истина заключается в том, что самое большое и устойчивое препятствие на пути к искоренению СПИДа не медицинское. Это постоянная стигма, связанная с ВИЧ, дискриминация и уголовное преследование за передачу ВИЧ и связанное с ним поведение, которые срывают усилия по предотвращению и мешают людям обращаться за диагностикой и лечением", - отметил он.
Как отметил Клюге, в Европейском регионе значительные успехи в лечении и уходе позволили увеличить продолжительность жизни людей с ВИЧ до такой степени, что теперь это заболевание можно считать хроническим, подобно диабету или гипертонии.
"Однако перед нами стоит насущная задача - преодоление повсеместной стигматизации. Именно она продолжает препятствовать достижению глобальной цели: ликвидации СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году не только в нашем регионе, но и по всему миру", - добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
По словам Клюге, "стигма и дискриминация давно стали преградой для людей, живущих с ВИЧ".
"Например, более чем каждый пятый (21%) из них сообщил о том, что в течение прошлого года им было отказано в медицинских услугах. Кроме того, стигматизирующие настроения способствуют физическому и экономическому насилию в отношении людей с ВИЧ, что негативно сказывается на их образовательных и профессиональных возможностях, - продолжил он. - Дискриминация может проявляться в различных формах, разрушая жизни и подрывая долгожданное доверие к медицинским работникам и системе здравоохранения, восстановление которого может занять годы".