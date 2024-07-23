Ночная потливость: как распознать скрытые проблемы со здоровьем

Ночная потливость может быть как безобидным следствием стресса или жары, так и признаком серьезных заболеваний. Мы поговорили с врачом Михаилом Кутушовым, чтобы узнать, на что стоит обратить внимание и когда следует обратиться к врачу.

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Просыпаться среди ночи с мокрыми простынями и липкой кожей – неприятное явление, которое знакомо многим. Ночная потливость, или гипергидроз, может показаться безобидной проблемой, вызванной жаркой погодой или стрессом. Но что, если это больше, чем просто дискомфорт? Что, если каждое ночное пробуждение в холодном поту – это сигнал организма о серьезных заболеваниях, требующих внимания? Вместе с Михаилом Кутушовым, врачом-токсикологом и кандидатом медицинских наук, мы разберем, на какие болезни может указывать этот симптом, и как вовремя распознать тревожные сигналы своего тела.

Физиологические причины ночной потливости

"Ночная потливость может быть вызвана несколькими физиологическими факторами, – объясняет Михаил Кутушов. – Стресс и гормональные изменения часто играют ключевую роль в этом процессе."



Например, у женщин ночная потливость может быть связана с менструальным циклом, беременностью или менопаузой. Острая, жирная пища и алкоголь также могут вызвать ночную потливость и нарушить сон. Кроме того, некоторые лекарства, включая антидепрессанты, могут иметь этот симптом как побочный эффект. Даже жаркие условия в спальне могут провоцировать организм начать потеть для охлаждения.

Патологические причины ночной потливости

Ночная потливость может быть не просто временным неудобством, а симптомом серьезных заболеваний. Среди них:

Инфекционные заболевания: Туберкулез, ВИЧ, малярия, грипп и ОРВИ могут приводить к ночной потливости;

Онкологические заболевания: Рак крови, лимфомы, рак груди, рак простаты и рак легких часто сопровождаются ночной потливостью из-за повышенной продукции гормонов или метаболических изменений;

Эндокринные расстройства: Гипертиреоз и сахарный диабет могут вызывать ночную потливость из-за нарушения обмена веществ;

Неврологические заболевания: Невропатия, менингит и энцефалит могут также быть причиной данного симптома;

Сердечно-сосудистые заболевания: Болезни сердца и сосудов могут проявляться в виде ночной потливости.

Когда следует обратиться к врачу?

Если ночная потливость сопровождается следующими симптомами, важно не откладывать визит к врачу:

Потеря веса;

Лихорадка;

Усталость;

Боли в груди;

Одышка;

Кашель;

Изменения в менструальном цикле;

Учащенное сердцебиение;

Появление узлов или опухолей.

Лечение и профилактика ночной потливости

Лечение ночной потливости напрямую зависит от причины, вызвавшей этот симптом.

"В некоторых случаях достаточно изменить образ жизни," – отмечает Михаил Кутушов.



Это может включать корректировку режима сна, питания и физической активности. В других случаях может потребоваться медикаментозное лечение, назначаемое специалистом.

Для профилактики ночной потливости важно создать комфортные условия для сна. Избегайте употребления алкоголя* и острой пищи перед сном. Регулярные занятия спортом и правильное питание также играют важную роль в предотвращении этого неприятного симптома.

Ночная потливость – это сигнал организма, который может указывать на различные проблемы со здоровьем. Если вы заметили у себя этот симптом, не игнорируйте его. Обратитесь к врачу для выяснения причин и назначения соответствующего лечения. Помните, что своевременная диагностика и лечение могут предотвратить развитие серьезных заболеваний. Прислушивайтесь к своему организму и заботьтесь о своем здоровье!