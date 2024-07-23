Больше четверти людей с ВИЧ в Европейском регионе не знает о своем диагнозе

Больше четверти людей, зараженных ВИЧ в Европейском регионе ВОЗ, не знают о своем заболевании, при этом половина инфицированных узнает о своем диагнозе слишком поздно. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге для ТАСС.

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"Европейский регион ВОЗ, охватывающий 53 страны Европы и Центральной Азии, достиг значительного прогресса в борьбе с ВИЧ. С медицинской точки зрения у нас есть все необходимые инструменты. Как только человек проходит тестирование на ВИЧ, здравоохранительные системы нашего региона могут поставить диагноз (некоторые быстрее других) и обеспечить лечение, которое почти всегда доступно и предоставляется бесплатно", - отметил он.



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"Почему же только 72% людей, живущих с ВИЧ в нашем регионе, осведомлены о своем статусе? Причем 50% из них узнают о своем диагнозе слишком поздно. Нам не удается своевременно достучаться до людей, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет", - добавил Клюге.



Директор Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркнул, что ВИЧ до сих пор остается угрозой жизни многих людей.