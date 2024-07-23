Ученые предупредили о бессонной ночи у метеопатов

Во вторник, 23 июля, в течение ближайших суток геомагнитные возмущения не превысят 2 баллов.

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Вероятность возникновения магнитной бури и сильного магнитного шторма составляет всего 1 процент.

Как пишет МК, тем не менее, людям, чувствительным к изменениям погоды, может быть трудно уснуть из-за повышенной активности солнечных вспышек.

По словам экспертов, магнитное поле также влияет на птиц. Магнитная буря может сбить их с курса. Солнечные вспышки и магнитные бури выступают дополнительными стрессовыми факторами для человека. В это время надпочечники начинают вырабатывать адреналин и кортизол, что может сказаться на общем самочувствии.

Напомним, ранее диетолог рассказала, каким должен быть ужин, чтобы избежать проблем со здоровьем.