Ученые предупредили о бессонной ночи у метеопатов
Во вторник, 23 июля, в течение ближайших суток геомагнитные возмущения не превысят 2 баллов.
Вероятность возникновения магнитной бури и сильного магнитного шторма составляет всего 1 процент.
Как пишет МК, тем не менее, людям, чувствительным к изменениям погоды, может быть трудно уснуть из-за повышенной активности солнечных вспышек.
По словам экспертов, магнитное поле также влияет на птиц. Магнитная буря может сбить их с курса. Солнечные вспышки и магнитные бури выступают дополнительными стрессовыми факторами для человека. В это время надпочечники начинают вырабатывать адреналин и кортизол, что может сказаться на общем самочувствии.
Напомним, ранее диетолог рассказала, каким должен быть ужин, чтобы избежать проблем со здоровьем.