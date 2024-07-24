Врач объяснил, как избежать «утиной болезни» при купании в водоемах

Сразу несколько человек заразились церкариозом после купания в водоемах в Нижегородской области. Это паразитарное заболевание, также известное как "водяная чесотка" или "утиная болезнь", переносится водоплавающими птицами. Вот почему нужно трижды подумать, прежде чем окунаться в пруд, в котором живут утки. Как проявляется церкариоз и как с ним справиться, рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель декана Лечебного факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова Оксана Минкина.

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"Это паразитарное заболевание вызывается личинками, а именно церкариями, гельминтов, водоплавающих или болотных птиц, которые попадают в воду с пометом пернатых. Разглядеть их, увы, невозможно, но почувствовать кожей - очень даже. С жалобами человек, как правило, окажется на приеме у дерматолога, а если дерматолога в ближайшей больнице нет, то, скорее всего, у терапевта, педиатра и в целом у врача любой специальности", - пояснила Оксана Минкина.



Каковы симптомы церкариоза?

Кроме появления зудящих высыпаний, у человека может подняться температура, появиться кашель и даже болевые ощущения в груди. Но самое яркое проявление болезни - это очень сильный зуд кожи, возникающий в среднем через 20 минут после купания в инфицированном водоеме. Кожа в месте внедрения церкарий краснеет, отекает, появляются пятна, затем плотные узелки розового цвета (дерматологи их называют папулы). Через какое-то время на поверхности этих узелков появляются прозрачные пузырьки с жидкостью.

Как долго продолжается "зуд купальщика"?

Если не возникли осложнения, такой токсико-аллергический паразитарный дерматит достигает максимального развития через 2-3 суток после заражения и проходит в течение 1-2 недель.

"Но, согласитесь, если зуд нестерпимый, то это может показаться вечностью", - отмечает доктор Минкина.



Лечение назначает врач. Обычно для облегчения зуда пораженные участки кожи протирают салициловым спиртом, применяют противозудные мази и лосьоны. При выраженной аллергической реакции доктор посоветует принять антигистаминные средства.

Чем опасен церкариоз?

Из наиболее частых осложнений встречается вторичное инфицирование. Во время зуда человек постоянно травмирует кожу, и в раневые участки попадают все микрожители экосистемы кожного покрова, а заодно и возбудители заболеваний из подногтевого пространства.

Вторичное инфицирование, особенно если речь идет о детях, удлиняет период заболевания. Также труднее вылечиться, если жарко и человек потеет. В таких условиях требуется дополнительная санация очагов инфицирования.

Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать церкариоза?

Все очень просто.