Врач указала на опасные осложнения распространенной женской болезни

​​Гинеколог Татьяна Илюхина назвала главным риском эндометриоза прорастание эндометрия в маточные трубы, брюшину, шейку матки, влагалище, яичники. На это и другие опасные осложнения этой распространенной женской болезни врач указала в своем Telegram-канале.

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Илюхина предупредила, что эндометриоз, помимо органов репродуктивной системы, может разрастаться даже в грудную полость, в том числе плевру, легкие, из-за чего может развиться кровохарканье. При этой патологии, продолжила гинеколог, клетки матки могут отторгаться и выходить с менструальной кровью. Часть их через трубы попадает обратно в брюшную полость, вызывая хроническое воспаление, мешающее работе внутренних органов.

Из-за изменения уровня половых гормонов при эндометриозе, по словам врача, также могут развиваться кровотечения и боль. Из-за всех этих осложнений женщина может стать бесплодной, подчеркнула она.

В заключение Илюхина добавила, что симптомы эндометриоза могут также включать утомляемость, вздутие живота, тревожность, депрессию, боль во время секса, тошноту.

Ранее Татьяна Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит другие угрозы. Врач заявила, что дверная ручка и руки всегда грязнее крышки унитаза, поэтому до нее нужно касаться через чистую салфетку, а руки после посещения туалета тщательно мыть.