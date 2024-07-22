Названы тяжелые недуги, при которых «просто болит голова»

Головная боль делится на две группы — первичную и вторичную, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. По его словам, при первичной источник не выявлен. А вот вторичные головные боли — это те, при которых неприятные ощущения являются признаком какого-то опасного заболевания, например, симптомом кариеса, отита или рака мозга.

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Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий), — рассказал собеседник издания.



Болезненные ощущения могут возникнуть и при инфекционном поражении головного мозга и оболочек, например, при энцефалите и менингите, добавил он. А также при различных отравлениях, в том числе и после употребления алкоголя. Болезни ротовой и носовой полостей, зубов, пазух, внутреннего уха могут также стать причиной головных болей.

Поэтому если у вас часто «просто болит голова» следует сходить к врачу, — отметил медик.



Ранее невролог Татьяна Виноградова сообщила, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Также у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом, кроме того, приступы могут возникать из-за меняющейся погоды или, например, подъема в гору.