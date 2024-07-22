Боль в бедре при вождении и сексе может быть симптомом серьезного недуга

Исследование 2023 года показало, что от 22% до 55% людей, жалующихся на боль в тазобедренном суставе, страдают от разрыва вертлужной губы (лабрума). При этом, вопреки стереотипам, недугу молодые люди подвержены не меньше, чем пожилые. Вот почему боль в бедре не следует игнорировать.

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«Если вы молоды и не можете просидеть в машине 30 минут кряду или если вы идете по коридору и замечаете, что из-за боли поворачиваете маленькими шажками, это ненормально», — объяснил хирург Дерек Очиаи в интервью HuffPost.



Врач подчеркнул, что такие разрывы «атравмачны», то есть вы можете даже не знать, когда это повреждение произошло. Однако причина боли в бедре, возникающей при сидении, вождении автомобиля или сексе, требует диагностики и лечения. Невнимание к проблеме чревато развитием артрита. Так, датские ученые доказали, что у пациентов, у которых боли в тазобедренном суставе возникали вследствие удара (распространенный признак лабрального разрыва), шансы заболеть артритом в течение следующих 10 лет были в 26 раз выше.