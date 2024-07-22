Доктор дал советы по профилактике церкариоза

При появлении симптомов церкариоза важно вовремя обратиться к врачу, чтобы получить верный диагноз, сказал НСН Георгий Викулов.

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Церкариоз развивается от получаса до нескольких часов, важно обратиться к врачу, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Россияне жалуются на заражение личинками, которые проникают под кожу во время купания. Тело покрывается жуткими волдырями и пятнами, поднимается высокая температура. Заражение может грозить анафилактическим шоком. Случаи заражения личинками церкарий (личинки глистов из класса трематод (сосальщиков) сейчас фиксируют в Нижнем Новгороде. Там местные жители сначала купались на Светлоярском озере и в озере парка имени 777-летия города, после чего сталкивались с волдырями. Аналогичная ситуация — в ХМАО, где заболевшие плавали в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района. Викулов отметил, что церкариоз обычно проходит до двух недель.

«Обычно это заболевание развивается от получаса до нескольких часов после проникновение церкариев. Возникает дерматит, локальные покраснения и покалывания, может быть зуд от умеренного до очень сильного, прыщики. При очень сильном зуде может нарушаться сон, расти температура, редко возникают другие симптомы. Обычно через 10-14 дней все это стихает и проходит, может быть пигментация до трех недель. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью, чтобы вовремя получить дифференциальную диагностику и диагноз. Это заболевание, по сути, доброкачественное», - сказал собеседник НСН.



Викулов также дал ряд рекомендаций по минимизации рисков заражения церкариозом.

«Чаще всего заболевают взрослые. Нельзя сидеть у берега в стоячей воде, не рекомендуется ходить голыми ногами по подводной растительности, так как там могут быть моллюски. При попадании в такое место нужно как можно скорее выйти из воды, вытереть кожу жестким полотенцем. Если вовремя не оказать помощь, то начнется заражение. Существуют специальные местные средства, крема и мази. Также можно использовать салициловый спирт для местного применения. Но все равно желателен осмотр врача», - заключил врач.



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