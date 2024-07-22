Что делать, если пчела укусила за язык

Укусы пчелы, осы или шершня в язык не только болезненны, но и могут быть опасны для жизни. Что делать в такой ситуации, «Клопс» рассказала врач-терапевт Яна Белоусова.

Яд летающих насекомых содержит белки, которые нередко вызывают тяжёлые аллергические реакции. Если пострадал язык, то может произойти отёк дыхательных путей.

«При укусе в область ротовой полости рекомендовано обращаться за медицинской помощью», — подчеркнула доктор.



Что нужно сделать до встречи с врачом

Прополоскать рот ледяной водой;Положить в рот кусочек льда и рассасывать его;Принять быстродействующий противоаллергический препарат.

«Выдавливать жало пчелы или доставать его пинцетом не рекомендуется, так как оставшийся яд может больше распространиться в месте укуса», — пояснил специалист.



Если вы заметили признаки анафилаксии — увеличение языка, губ, затруднённое дыхание — не ждите: сразу же вызывайте бригаду медиков. Пациенту необходимо как можно быстрее оказать квалифицированную помощь, предупредила терапевт.

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