Врач Лепилина: купаясь в стоячих водоемах, можно заразиться церкариозом

В разгар купального сезона в России многие стремятся освежиться в природных водоемах, но вместо удовольствия от плавания некоторые сталкиваются с неожиданными и неприятными последствиями. Всё чаще фиксируются случаи заражения личинками червей церкарий, которые проникают под кожу во время купания. Люди жалуются на болезненные волдыри и красные пятна, сопровождаемые высокой температурой. В тяжелых случаях может развиться анафилактический шок, требующий немедленной госпитализации. Вера Сережина, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест», рассказывает о рисках купания в сомнительных водоемах и объясняет, как защитить себя и своих близких от этой угрозы. а берегу.Источник фото: freepik.comЧто такое церкарии?Церкарии – это личинки паразитических червей, проходящие сложный жизненный цикл. Они развиваются в организме водоплавающих птиц, таких как утки, гуси и лебеди. На определенной стадии церкарии покидают тела птиц и проникают в моллюсков и улиток, которые обитают на мелководьях стоячих пресных водоемов. Внутри этих промежуточных хозяев личинки продолжают свое развитие, прежде чем вновь выйти в воду и искать нового хозяина. И стать им может человек. Плавая в воде, они проникают через кожу, вызывая неприятные симптомы. Эти микроскопические паразиты используют специальные приспособления, чтобы пробуривать кожу и внедряться в организм. Церкарии ориентируются на тепло и химические сигналы, исходящие от кожи теплокровных существ, что делает купание в мелководных зонах особенно рискованным. М жчина кормит гусей.Источник фото: freepik.comСимптомы зараженияПосле проникновения личинок церкарий под кожу человека появляются характерные симптомы, которые могут развиться уже через 30-40 минут после купания в зараженной воде. Вначале на коже возникают красные пятна и волдыри, напоминающие укусы насекомых. Эти высыпания вызывают сильный зуд, что приводит к расчесыванию и, как следствие, к риску инфицирования. Пострадавшие часто жалуются на жжение и дискомфорт, что значительно ухудшает общее самочувствие.Вместе с кожными проявлениями у зараженных может подниматься высокая температура, что свидетельствует о реакции организма на вторжение паразитов. К этому могут добавиться симптомы общей интоксикации: слабость, головная боль и мышечные боли. В некоторых случаях заражение церкариями сопровождается кашлем, что связано с реакцией дыхательных путей на аллергены, выделяемые паразитами.Наиболее тяжелым осложнением заражения церкариями может стать анафилактический шок — острая аллергическая реакция, требующая немедленного медицинского вмешательства. Симптомы анафилаксии включают резкое падение артериального давления, затрудненное дыхание, отек горла и лица. Это состояние может быть опасным для жизни и требует срочной госпитализации.Особенно подвержены заражению дети, которые часто играют на мелководье и могут проводить в воде продолжительное время. Ди ие утки.Источник фото: freepik.comОпасности зараженияЗаражение церкариями может вызвать не только неприятные симптомы, но и привести к развитию вторичных инфекций из-за постоянного зуда и расчесов. Такие инфекции могут долго не заживать и требовать медицинского вмешательства.Как защитить себя от церкарий?Чтобы обезопасить себя от заражения церкариями, Вера Сережина рекомендует следующие меры предосторожности:Избегайте купания в сомнительных водоемах. Особое внимание уделяйте местам, где обитают водоплавающие птицы. Актуальный список одобренных для купания водоемов можно найти на региональном сайте Роспотребнадзора.Используйте защитные средства. Нанесите на кожу вазелин или другие защитные средства, которые не смываются в воде. Это создаст барьер, препятствующий проникновению личинок. Водостойкие противокомариные спреи также могут быть полезны.Купайтесь в организованных местах. В таких местах обычно есть душевые кабины, где можно смыть с себя микробы и паразитов после купания. Обязательно уточните у администрации про источник воды и качество ее фильтрации.Сокращайте время пребывания в воде. Постарайтесь не находиться в воде дольше 30-40 минут, особенно на мелководье, чтобы уменьшить риск заражения. Люд купаются в водоеме.Источник фото: freepik.comДругие риски купания в природных водоемахПомимо церкарий, в водоемах можно заразиться и другими инфекциями, передающимися через воду:Кишечные инфекции. Кишечная палочка, сальмонелла, возбудители дизентерии и холеры могут попасть в организм через рот с водой. Эти инфекции могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением.Паразитарные заболевания. Аскаридоз и энтеробиоз могут передаваться через контакт с землей и песком в местах отдыха. Эти заболевания вызываются паразитическими червями, которые могут проникнуть в организм через загрязненную пищу или воду.Купание в природных водоемах, несмотря на свою привлекательность, требует соблюдения определенных мер предосторожности. Забота о своем здоровье и внимательность к выбору места для купания помогут избежать неприятных последствий и насладиться летним отдыхом без забот. Следуя рекомендациям экспертов и выбирая проверенные места для купания, можно избежать заражения церкариями и другими инфекциями, сохранив свое здоровье и благополучие.

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