Врачи назвали способ защититься от столбняка

Столбняк является смертельно опасной инфекцией, напомнила в передаче «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая и врач Елена Малышева. По ее словам, спастись от этого заболевания можно только с помощью вакцины или специальной сыворотки.

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Офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что часто на дачах люди ходят в шлепках и могут напороться на гвоздь или шуруп. По его словам, глубина раны может быть разная, но она всегда будет «грязной».

Если у вас идет стройка во дворе или доме, вы должны ходить в соответствующей обуви с толстой подошвой. Но если это уже произошло, то первое, что нужно сделать — промыть рану антисептиком, — посоветовал Коновалов.



При этом иммунолог Андрей Продеус уточнил, что колотую рану вглубь обработать невозможно. Врач отметил, что такая ситуация представляет смертельную угрозу для непривитых людей и тех, кто не получает специального лечения.

Человек не может двигать мышцами, выгибается дугой и умирает в муках. <...> Если человек не вакцинирован, то нужно отправиться в травмпункт, чтобы получить противостолбнячную сыворотку, которая нейтрализует токсин инфекции, — добавил Продеус.



Он отметил, что вакцинация от столбняка начинается с возраста 2,5 месяца и входит в комплекс АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Если человек вакцинирован и ревакцинирован после 28 лет и после ставит прививку каждые 10 лет, то опасности заразиться столбняком нет, подчеркнул врач.

Ранее доктор медицины, главный врач Gilead Sciences Мердад Парси сообщил, что ученые из США создали инъекционный препарат для предотвращения распространения ВИЧ. По его словам, вакцина при введении дважды в год показала 100-процентную эффективность.