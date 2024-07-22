Нейрохирург рассказал о самых распространенных заболеваниях головного мозга

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Его главная цель, как и в случае с аналогичными медицинскими праздниками - напоминание о важности своевременной диагностики и информирование об опасных патологиях. Подробнее об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал заведующий отделением Нейрохирургия-3, врач-нейрохирург ФНКЦ ФМБА России Сергей Митьковский.

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На вероятное развитие патологий указывают такие недомогания, как периодические головные боли (не уменьшающиеся после обезболивающих), проблемы с памятью, вялость, снижение работоспособности, частые обмороки, судороги, повышение температуры, потеря веса, шум в ушах и нарушение координации.

«Важно знать признаки инсульта: нарушается речь, не получается улыбнуться, одновременно не двигаются две руки или две ноги сразу», - напомнил врач.



Среди самых доступных и распространенных методов оценки работы головного мозга специалист выделил электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Это исследование фиксирует изменения электрических импульсов, указывающих на отклонения в мозговых процессах. Еще один метод диагностики - магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга без лучевой нагрузки и, соответственно, без вреда для организма. По словам врача Митьковского, оба исследования назначаются только по показаниям (судороги, нервные расстройства, панические приступы).

«Частота оценки состояния головного мозга зависит от поставленного диагноза. Например, перенесшим инсульт пациентам требуется ежегодный контроль поврежденного участка. При рассеянном склерозе нужно обследоваться раз в 6-12 месяцев. Опухоль нуждается в регулярной оценке состояния», - объяснил собеседник издания, добавив, что к прочим распространенным болезням мозга относится атеросклероз, аневризма сосудов, эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона.



Развитию патологий головного мозга особенно подвержены курильщики (никотин может спровоцировать аневризму и атеросклероз), любители спиртного (разрушается кора мозга), а также пациенты с ожирением, повышенным холестерином, гипертонией и частым стрессом.