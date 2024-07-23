Аллерголог рассказала о живущих в квартире опасных клещах

В домашних коврах, подушках и матрасах могут жить пылевые клещи, а на коже жильцов — чесоточные клещи и вида Demodex, которые опасны для человека, поделилась с «Газетой.Ru» врач-аллерголог Мария Марилова. По ее словам, они могут вызвать сильную аллергическую реакцию.

Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи, которые мы сбрасываем, и размножаются в пыли, особенно в теплых и влажных условиях. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим симптомы аллергии, такие как чиханье, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма, — отметила аллерголог.



Она добавила, что у аллергиков нередко наблюдаются вышеописанные симптомы, главным образом в ночное время и в закрытых помещениях.

Врач рассказала, что чесоточные клещи, в свою очередь, обитают в коже человека, пьют его кровь и вызывают такое заразное заболевание, как чесотка. Ее симптомы — сильный зуд, который нарастает в ночное время, и сыпь, которая выглядит как красные зудящие пятна на коже, располагающиеся в основном в складках, подмышками, между пальцами, на запястьях и локтях, а также на животе.

Клещи Demodex живут в волосяных фолликулах и сальных железах человека. Обычно не причиняют вреда, но могут вызвать воспаление и раздражение кожи, а у людей с ослабленным иммунитетом — привести к развитию демодекоза — хронического заболевания кожи, которое сопровождается покраснением, зудом и шелушением. Демодекоз проявляется красными зудящими пятнами на коже лица, шеи, груди, спины, — подчеркнула Марилова.



Чтобы обезопасить себя от этих членистоногих, нужно регулярно делать уборку в квартире: пылесосить ковры, мыть полы, стирать в горячей воде постельное белье и полотенца, а также проветривать для уменьшения влажности. В борьбе с клещами также помогут спреи и другие бытовые средства, подчеркнула аллерголог.

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин ранее посоветовал дачникам использовать репелленты, чтобы защититься от нашествия слепней и оводов. Он подчеркнул, что средство необходимо наносить на открытые участки кожи, при этом избегая попадания в глаза и на слизистые оболочки.