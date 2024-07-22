Врач перечислила продукты, провоцирующие мигрень

Регулярные головные боли также вызывают томаты, красное вино, шампанское.

Водка и коньяк провоцируют расстройство в меньшей степени. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог, сомнолог Елена Баранова.

«Профилактика мигрени — образ жизни. Должен быть достаточный ночной сон. Если бессонница, надо идти к врачу. Мигрень провоцируют сыры, шоколад, цитрусовые, томаты, красное вино, шампанское, меньше — водка и коньяк.



Надо понимать, что головная боль — не норма. Иногда она может свидетельствовать о катастрофе. Мигрень нужно лечить, иначе она будет хронической и достаточно значимо снизит качество жизни вплоть до больничных. Хроническая мигрень, когда приступы возникают более 15 раз в месяц. Хроническую мигрень лечить сложнее, она становится стёртой, и иногда её путают с головной болью напряжения».

Ранее врач предупредила о риске развития гастрита и мигрени при чрезмерном приёме обезболивающих. Их бесконтрольное употребление также может привести к язве желудка, гепатиту и острой почечной недостаточности. Токсины от нестероидных противовоспалительных препаратов накапливаются, в результате пациенту назначают специальные растворы для их выведения, рассказала руководитель клиники боли ГКБ № 1 им. Пирогова, врач-нейрохирург Кристина Любимая.