Эксперт объяснил, почему мы зеваем и икаем

На самом деле икота и зевота представляют собой не просто сокращения мышц, а нечто большее. Это некие сигналы о том, что в организме что-то не так или что он перестраивает работу.

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Важную роль в икоте и зевоте играет блуждающий нерв. Начинается он в головном мозге, а затем спускается вниз, затрагивая лёгкие, сердце, желудок, кишечник и многие другие органы.

Икота и зевота могут возникать по разным причинам. Но в основе их всегда находится изменение активности блуждающего нерва.

Икота представляет собой внезапный, резкий, судорожный вдох. Он происходит из-за непроизвольного сокращения диафрагмы. Зачастую икота возникает из-за спешки при приёме пищи.

По словам некоторых учёных, икота досталась нам от предков амфибий. Научные работы, связанные с маленькими детьми, показывают, что у них этот рефлекс может помогать избавляться от излишков воздуха, который попадает в желудок во время кормления.

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Зевота — это собой протяжённый, глубокий вдох, который сопровождается определённым звуком и широким раскрытием рта. Часто этот рефлекс у нас ассоциируется со скукой и усталостью, но не всё так просто.

Одна из главных функций зевоты — это охлаждение нашего мозга. Также она улучшает кровообращение в мозгу, а некоторые учёные думают, что она помогает нам успокоиться при определённых эмоциональных состояниях (стресс, напряжение, тревога).

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