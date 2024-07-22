Поход к стоматологу — это почти всегда стресс. Во-первых, многие с трудом переносят боль от уколов, сверления и других манипуляций. А во-вторых, всегда расстраивают цены — особенно, если вы пришли с целым букетом проблем. Рассказываем, почему приём у этого специалиста всегда дороже всех остальных врачей.

Почему дорого лечить зубы

1. Дорогой труд врача

Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что первое, что влияет на цену, — труд врача. Обучение у стоматологов не заканчивается никогда и требует много сил, времени и денег.

Можно сказать, что пациента эти вопросы не волнуют, но именно благодаря постоянному совершенствованию своих навыков людей сейчас лечат не ядовитыми веществами с дикой болью, как было ещё 25 лет назад, а безболезненно и безопасно.

Если вам предлагают дешёвое лечение, то, скорее всего, у специалиста ещё нет достаточной квалификации и большого опыта.

2. Дорогое оборудование

Эксперт отметил, что в каждой клинике для постановки правильного диагноза должен быть рентген-аппарат, установки для конусно-лучевой компьютерной томографии, а у каждого стоматолога — как минимум стоматологическое кресло со всем необходимым — от подачи воды до LED-светильника.

Плюс такую технику нужно регулярно чинить и обслуживать.

У того же терапевта в таких гаджетах необходимости нет.

3. Дорогие материалы и инструменты

Расходники нужно покупать всегда, и экономить на них — не лучшая идея. Всё потому, что в результате можно получить некачественную анестезию, пломбы, которые выпадут через год, брекеты, которые ломаются, импланты, которые не приживаются, и так далее.

О том, к чему может привести любовь к отбеливающим пастам, «Секрет» рассказал в этом материале.