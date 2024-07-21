По всему миру «гуляет» огромное количество инфекций, высокопатогенных и относительно новых. Во Всемирной организации здравоохранения боятся новых пандемий, а Роспотребнадзор советует не пренебрегать гигиеной и следить за календарем прививок, сообщает ИА DEITA.RU.

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Например, в опасной близости от подконтрольной ВС РФ части Херсонской области, в украинских подразделениях, распространяются холера и брюшной тиф – на жаре, рядом с водой и без обработки территорий после наводнения – киевские власти не стали этого делать. Российские военные медики делают все необходимое, чтобы не дать заболеваниям распространиться среди бойцов ВС РФ, но от них далеко не все зависит. Зараза может проникнуть вместе с перебежчиками и пленными.

Врачи напоминают, что от многих вирусов и бактерий спасает кипячение воды, личная гигиена, мытье рук и своевременная вакцинация. Нашествие клопов и вшей, от которых сейчас страдает Европа – следствие несоблюдения таких мер и большого количества мигрантов из очень бедных стран. Их здоровье, к сожалению, не попадает в зону внимания местных врачей.