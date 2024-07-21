Врач назвал неочевидные причины смертельного слабоумия

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин назвал неочевидные причины смертельного слабоумия. Его слова передает NEWS.ru.

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По его словам, многие привыкли думать, что алкогольная, наркотическая и табачная зависимости оказывают негативное влияние на сердце, пищеварительный тракт, легкие и другие органы. Однако, обратил внимание нарколог, в первую очередь страдает мозг.

«Слабоумие — это нарушение со стороны таких важнейших функций головного мозга, как память, мышление, воля, эмоции», — отметил он.



Холдин рассказал, что из-за курения и алкоголя мозг утрачивает некоторые функции и не может правильно работать, а это, в свою очередь, сказывается на повседневной жизни. Так, заболевший человек может потерять базовые навыки и утратить способность ухаживать за собой.

«Очень быстро человек меняется, деградирует и испытывает только один интерес в жизни — к наркотику или алкоголю. Все заканчивается слабоумием или смертью», — заключил он.



Ранее Холдин сообщил, что интоксикация алкоголем имеет несколько фаз, которые легко не заметить, но она может быть чревата серьезными последствиями. Он объяснил, что в тяжелом состоянии «может развиться кома, отек мозга и смерть».