Онколог назвал неочевидные факторы риска развития рака желчного пузыря

Хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин назвал неочевидные факторы риска развития рака желчного пузыря.

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В интервью изданию Lenta.ru он заявил, что данному виду рака больше всего подвержены женщины старше 50 лет.

При этом учёные, по его словам, до сих пор не нашли логических объяснений подобной предрасположенности, возможно, роль играет гормональный фон.

Однако главными провокаторами развития рака желчного пузыря специалист считает желчные камни, которые травмируют стенки желчного пузыря, провоцируя повреждение и мутацию клеток.

«При размере камней более 3 см риск рака возрастает в десять раз», – предупредил Елкин.



Не стоит недооценивать и роль питания, отметил онколог, так как избыток жирной, жареной, высококалорийной пищи вкупе с дефицитом клетчатки создают благоприятную среду для развития различных видов рака.

В этой связи врач рекомендует вести здоровый образ жизни – сбалансировано питаться, отказаться от вредных привычек и регулярно заниматься спортом, чтобы снизить риск развития онкологии.

«Своевременное лечение, а в некоторых случаях хирургическое удаление желчного пузыря, также поможет снизить риск развития данного вида рака. При этом следует иметь в виду, что такая операция связана с определёнными рисками и сама по себе не гарантирует защиту от развития злокачественной опухоли в других отделах желчевыводящих путей», – резюмировал Елкин.



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