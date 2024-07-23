Восемь признаков надвигающегося инфаркта миокарда

Их должен знать каждый, ибо от времени доставки больного в медучреждение зависит его жизнь.

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Инфаркт миокарда сейчас диагностируют и у пожилых людей, и у совсем молодых. И по прогнозам, количество таких больных в последующие годы будет расти, потому что стрессы и переживания не проходят бесследно.

В настоящее время медицина пошла вперед. Многих людей с острым инфарктом миокарда врачам удается спасти при условии, что больного доставят в специализированное медицинское учреждение, где оказывают помощь таким пациентам.

При каких симптомах следует немедленно вызвать «скорую», кто входит в группу риска и должен следить за состоянием здоровья, за сколько времени больного с инфарктом следует доставить в специализированное медучреждения?

Что такое инфаркт?

Острый инфаркт миокарда – это патологическое состояние, при котором перекрывается питающий сердце сосуд и кровоток прекращается. Соответственно, участок сердца, который питается этим сосудом, не получает кислорода, питательные вещества и отмирает (превращается в соединительную ткань-рубец).

По словам медиков, в основном инфаркт является осложнением атеросклероза коронарных артерий и ишемической болезни сердца. Для них характерно постепенное сужение просвета артерий, питающих миокард, из-за увеличения атеросклеротических бляшек. Также возможна закупорка артерий тромбами или сужение в результате спазма. Риск развития инфаркта повышает: повышенное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни.

При инфаркте миокарда главное – максимально быстро открыть закрытый сосуд. Если это сделать за два часа, то инфаркт не успевает нанести большой вред сердечной мышце. В целом время от момента возникновения симптомов и открытия сосуда должно быть не более 6-12 часов. Чем быстрее, тем лучше. Дальше время работает не в пользу больного: погибают клетки сердца, отмирает сердечная мышца, возникают угрожающие нарушения ритма, разрыв сердца.

Симптомы инфаркта, которые должны знать все

Эти симптомы должны знать все, потому что помощь может понадобиться родным, знакомым и незнакомым людям, нуждающимся в помощи. От правильных действий нередко зависит жизнь человека:

• Боль в грудной клетке, сжимающая или жгучая, которая длится более 15-20 минут и не проходит после приема нитроглицерина, отдает в левую руку или межлопаточный участок;

• Затрудненное дыхание или резкая одышка;

• Липкий холодный пот и бледность кожных покровов;

• Низкое или высокое давление;

• Сердцебиение или перебои в работе сердца;

• Потеря сознания;

• Резко выражена всеобщая слабость;

• Боль в области желудка, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой, нижней челюстью или в обоих локтях (нетипичные симптомы, возникают не во всех случаях).

Что сделать до приезда «скорой»

• Помочь человеку сесть или лечь, приподнять верхнюю часть тела;

• Освободить грудную клетку, чтобы ничто не препятствовало дыханию;

• Открыть окно и обеспечить больному доступ свежего воздуха;

• Не оставлять больного до приезда медиков.

При инфаркте миокарда очень важно как можно скорее доставить человека в ближайшее медучреждение, специализирующееся на лечении инфарктов.