Стоматолог ответил, почему лечить зубы так дорого

Вылечить зубы дешево можно, но не нужно. Эксперименты над собственным здоровьем в поисках экономии могут дорого обойтись — как в плане последствий и осложнений, так и их лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

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Первый фактор, влияющий на цену лечения, — это труд врача. По словам эксперта, подготовка стоматолога требует очень большого труда и времени, причем обучение не заканчивается никогда — в течение всей своей деятельности, пока врач не решит уйти на пенсию, он обязан повышать квалификацию, проходить курсы переподготовки, изучать новые технологии, методики, материалы и инструменты. Все это стоит денег — как для врача, так и для клиники.

«С одной стороны, пациент может возразить, что это не его сложности, он хочет просто вылечить зуб. Но тут важно понимать — всего 25-30 лет назад зубы лечили ядовитым резорцин-формалином, нерв при пульпите «убирали» мышьяком, в ходу были протезы из металла, а имплантацию могли позволить себе только очень богатые люди. Сейчас все это ушло в прошлое — и все благодаря тому, что клиники активно внедряют, а врачи изучают новые методики, чтобы лечение стало более эффективным, простым, безболезненным — а результат его долговременным», — объяснил он.



Соответственно, если в клинике предлагают очень дешевое лечение, то, скорее всего, работают там специалисты недостаточно высокого уровня, так как врач высокой квалификации и большого опыта не согласится на низкую оплату.

Еще одна статья экономии для клиники — закупка дешевого или б/у оборудования.

«Чтобы качественно лечить зубы нужно, во-первых, точно поставить диагноз. Для этого клиники закупают современные рентген-аппараты, которые устанавливают прямо в кабинетах, установки для конусно-лучевой компьютерной томографии и т.д. Все это нужно для точного диагностирования. Во-вторых, для успешной работы стоматологу, в отличие от, например, эндокринолога или участкового терапевта, обязательно нужно сложное и довольно высокотехнологичное оборудование. Это как минимум стоматологическое кресло со всем необходимым — от подачи воды до LED-светильника. Достаточно взглянуть на стоматологические кресла 90-х годов и современные, чтобы понять разницу. Но хорошее стоматологическое кресло не может стоить очень дешево — и чем больше в клинике кабинетов, тем выше расходы, ведь кресла нужно чинить и обслуживать», — подчеркнул стоматолог.



Третий фактор — материалы и инструменты. Если кресло может прослужить долго, то вот расходные материалы нужно закупать постоянно. И это еще один фокус дешевой стоматологии: чем дешевле клиника закупает материалы, тем ниже может ставить цену.