Хирург объяснил, почему чуть не утонувший человек должен находиться под наблюдением

Хирург Нина Зубова объяснила в беседе с RT, что если человек чуть не утонул, но был спасён, то нужно всё равно оставить пострадавшего под наблюдением врачей в течение суток, поскольку могут возникнуть осложнения.

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«Среди так называемых отсроченных последствий утопления можно выделить воспаление и отёк лёгких из-за попавшей в них жидкости, а также нарушения работы сердца. Последние обычно возникают у людей, которые уже имеют хронические болезни сердца и сосудов. Риск развития пневмонии особенно высок, если вода, попавшая в лёгкие, была загрязнена бактериями или химическими веществами», — рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест».



По её словам, воспаление лёгких может привести к тяжёлым инфекциям, ухудшающим общее состояние и требующим длительного лечения.

«Помимо пневмонии, возможны другие инфекционные осложнения, такие как бронхит или плеврит. Однако пропустить такие состояния сложно, обычно человек ощущает сильную слабость, у него возникают одышка, кашель с мокротой, боль в груди, тахикардия, спутанное сознание, синюшность кожи, понижается или повышается температура. Такие симптомы — повод немедленно обратиться за медицинской помощью», — предупредила она.



Чтобы минимизировать подобные осложнения, важно оставить пострадавшего под наблюдением врачей в первые сутки после инцидента, советует Зубова.

«Для профилактики опасных отсроченных последствий утопления следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, даже если кажется, что весь ужас уже позади. Если это возможно, пострадавший должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение первых 24—48 часов. В этот период важно контролировать дыхательную функцию, уровень кислорода в крови и общее состояние», — заявила она.



Эксперт посоветовала всегда следить за детьми в воде, не оставляя их без присмотра даже на пару минут.

«Всегда надевать спасательный жилет на себя и детей во время отдыха на лодках, яхтах, сапах, не купаться в необорудованных водоёмах, а также не ходить по льду на реках и озерах», — заключила специалист.



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