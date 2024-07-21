Возвращается ли инфекционная заболеваемость в РФ к доковидному уровню, ответил эксперт

Число инфекционных заболеваний в России находится на том же уровне, что и до пандемии коронавируса. С этим в том числе связан рост числа вспышек инфекционных заболеваний в детских лагерях, сообщил ТАСС заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

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"Снижение ограничительных мероприятий по поводу пандемии COVID-19 значимо повлияло на заболеваемость социально значимых инфекций. Они вновь занимают то место, которое им принадлежало до пандемии. Мы наблюдали значимое снижение заболевание контактными и воздушно-капельными инфекциями на фоне карантинов, но на текущий момент инфекционная заболеваемость демонстрирует те же показатели, что мы наблюдали 5-6 лет назад", - сообщает Коновалов.



Он уточнил, что во время пандемии количество контактов между людьми было сокращено, это было особенно важно в отношение заболеваний, передающихся в тесных коллективах в холодный сезон, в том числе грипп, ротавирусная и норовирусная инфекции.

Коновалов добавил, что существуют инфекционные заболевания, которые могут влиять на состояние здоровья детей даже после перенесенного острого заболевания. К примеру, заболевание сальмонеллезом может даже после выздоровления сопровождаться сохранением бактерии в организме ребенка. Это требует дополнительного наблюдения и контроля со стороны медицинских работников.

"В основном, кишечные инфекции опасны для детей обезвоживанием, которое зачастую требует неотложных медицинских вмешательств. В большинстве случаев внимательное отношение к ребенку, правильно организованный процесс восполнения жидкости в организме путем выпаивания позволяет избежать капельницы с жидкостью, к которым врачам приходится прибегать при невозможности восстановления водного баланса при выраженном обезвоживании или сохраняющейся рвоте. Если родители тщательно соблюдают процесс выпаивания, назначенный врачом, в большинстве случаев внутривенных вмешательств удается предотвратить", - рассказал он.



Эксперт посоветовал при любых отклонениях в состоянии здоровья ребенка обязательно обратиться к врачу.

Ранее в Туве из лагеря "Чагытай" были госпитализированы 46 детей и 1 взрослый с симптомами острой кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело. Также в в Евпатории в детском лагере "Каламитский бриз" 26 детей госпитализировали с симптомами кишечной инфекции.