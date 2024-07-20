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Врач Шеин назвал три признака, при которых надо прекращать купание

В жаркую погоду люди часто купаются в реках и озерах. Однако иногда это может быть опасно для здоровья. Какие признаки говорят о том, что пора выходить из воды, рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

Три признака, при которых надо прекращать купание
© Вечерняя Москва
— Самые благоприятные условия для купания — когда температура воды минимум плюс 20–24 градуса, а температура воздуха не менее плюс 22–25 градусов, — сказал медик.

Некоторым взрослым комфортно плавать и в более прохладной воде, но здоровью детей это может нанести вред. Освежающий эффект купания достигается, когда разница между температурой воды и воздуха составляет примерно 4–6 градусов. Для малышей младше пяти лет рекомендуется брать с собой на море, озеро или реку надувной бассейн, ставить его на берегу и наполнять водой, чтобы ребенок мог в нем плавать. Дети постарше могут плавать в открытом водоеме под присмотром взрослых.

Если вода прохладная, то ребенку не стоит слишком быстро в нее заходить, так как это может вызвать внезапные спазмы, судороги конечностей и даже остановку дыхания. Взрослым тоже лучше заходить в воду постепенно, чтобы избежать возможных негативных последствий резкого перепада температуры. В воде рекомендуется находиться примерно полчаса.

Врач отметил, что зачастую дети не ощущают, когда начинают мерзнуть в воде. Поэтому взрослым необходимо внимательно следить за их самочувствием. Если у малыша изменился цвет кожи и по всему телу началась дрожь, то ребенка нужно очень быстро вывести на берег, растереть его сухим полотенцем и по возможности дать горячий напиток, передает слова Шеина издание «АиФ».

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов предупредил о возможных опасностях на воде и дал советы по безопасному отдыху.

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