Три признака, при которых надо прекращать купание

В жаркую погоду люди часто купаются в реках и озерах. Однако иногда это может быть опасно для здоровья. Какие признаки говорят о том, что пора выходить из воды, рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

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— Самые благоприятные условия для купания — когда температура воды минимум плюс 20–24 градуса, а температура воздуха не менее плюс 22–25 градусов, — сказал медик.



Некоторым взрослым комфортно плавать и в более прохладной воде, но здоровью детей это может нанести вред. Освежающий эффект купания достигается, когда разница между температурой воды и воздуха составляет примерно 4–6 градусов. Для малышей младше пяти лет рекомендуется брать с собой на море, озеро или реку надувной бассейн, ставить его на берегу и наполнять водой, чтобы ребенок мог в нем плавать. Дети постарше могут плавать в открытом водоеме под присмотром взрослых.

Если вода прохладная, то ребенку не стоит слишком быстро в нее заходить, так как это может вызвать внезапные спазмы, судороги конечностей и даже остановку дыхания. Взрослым тоже лучше заходить в воду постепенно, чтобы избежать возможных негативных последствий резкого перепада температуры. В воде рекомендуется находиться примерно полчаса.

Врач отметил, что зачастую дети не ощущают, когда начинают мерзнуть в воде. Поэтому взрослым необходимо внимательно следить за их самочувствием. Если у малыша изменился цвет кожи и по всему телу началась дрожь, то ребенка нужно очень быстро вывести на берег, растереть его сухим полотенцем и по возможности дать горячий напиток, передает слова Шеина издание «АиФ».

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов предупредил о возможных опасностях на воде и дал советы по безопасному отдыху.