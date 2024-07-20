Почему не стоит бояться укуса шмелей

Шмели - довольно крупные насекомые, однако их укусы менее болезненные, чем укол осы или пчелы. Более того, это насекомое практически никогда не жалит без повода и считается очень мирным. Кусают они только, если чувствуют угрозу своей жизни.

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Врач Ольга Рублева подчеркнула, что аллергия на яд шмеля встречается довольно редко. Как правило, после укуса появляется небольшое покраснение, которое проходит через несколько часов.

А вот если вас укусит, например, пчела, то может появиться сильный отек и подняться температура. Сильный вред могут нанести и укусы комаров, так как они являются переносчиками многих инфекций.

Укол ос тоже редко провоцирует в организме аллергическую реакцию, пишет "Российская газета".

Ранее в Роспотребнадзоре Самарской области рассказали, переносчиками каких болезней являются кровососущие насекомые, а также о том, как от них уберечься.