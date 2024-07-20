Россиянам рассказали, почему не стоит бояться укуса шмелей
Шмели - довольно крупные насекомые, однако их укусы менее болезненные, чем укол осы или пчелы. Более того, это насекомое практически никогда не жалит без повода и считается очень мирным. Кусают они только, если чувствуют угрозу своей жизни.
Врач Ольга Рублева подчеркнула, что аллергия на яд шмеля встречается довольно редко. Как правило, после укуса появляется небольшое покраснение, которое проходит через несколько часов.
А вот если вас укусит, например, пчела, то может появиться сильный отек и подняться температура. Сильный вред могут нанести и укусы комаров, так как они являются переносчиками многих инфекций.
Укол ос тоже редко провоцирует в организме аллергическую реакцию, пишет "Российская газета".
Ранее в Роспотребнадзоре Самарской области рассказали, переносчиками каких болезней являются кровососущие насекомые, а также о том, как от них уберечься.