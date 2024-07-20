В Румынии обнаружили вирус чумы коз и овец

На зооферме в Румынии обнаружили вирус чумы мелких жвачных (ЧМЖ), сообщил и в Национальной администрации по санитарной ветеринарии и безопасности продовольствия. Ферма расположена в уезде Тулча. Поголовье овец насчитывает более 49 тысяч особей.

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Местные власти приняли решение немедленно забить поголовье. Вокруг очага установили защитную зону радиусом три километра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая пандемия может быть вызвана новым патогеном как природного, так и искусственного происхождения, передает «Радиоточка НСН».