Отеки перед месячными: как бороться

Специалисты рассказали, нормально ли появление отеков перед менструацией, сообщает издание «Горящая изба».

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За пару дней до начала месячных многие женщины сообщают об отечности лица, рук и ног, молочных желез, а также живота. Врачи считают это вариантом нормы и выявили еще около 150 симптомов, которые в целом получили название «предменструальный синдром» или ПМС.

Одно из научных исследований показало, что 65% женщин жаловались на отечность перед месячными. Другими частыми симптомами являются раздражительность, плохое настроение, головная боль, снижение либидо и проблемы со сном. Все это возникает из-за колебания гормонов.

Но отечность можно снизить, если следовать нескольким советам.

Во-первых, врачи советуют ограничить соль в рационе. Дело в том, что соль очень быстро всасывается в кишечнике, и организм пытается компенсировать это поступлением жидкости. Человек начинает испытывать жажду и больше пьет.

Во-вторых, женщинам перед месячными следует употреблять меньше сладкого. Специалисты рекомендуют добавить в рацион сложные углеводы, которые содержатся в таких продуктах, как бурый рис, ячмень, фасоль и чечевица. Они уменьшат тягу к сладкому.

В-третьих, можно прибегнуть к лимфодренажному массажу – обратиться к специалисту или освоить самостоятельно эту технику. Массаж делается с помощью рук или специальных роликов. Важно двигаться по линиям меньшего растяжения, чтобы не навредить коже. Противопоказаниями являются открытые раны, гнойники, рвота, тошнота, черепно-мозговые травмы, инсульт и лихорадка.

В-четвертых, женщине стоит научиться расслабляться. Попробуйте отвлечься и сделать дыхательные практики.

Если отеки серьезные и ничего из вышеперечисленного не помогает, необходимо обратиться к специалисту. Он может назначить мочегонные препараты, которые нельзя применять самостоятельно.