Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова объяснила, что такое листериоз и чем он опасен, сообщает 360.ru. Случаи листериоза выявили в 12 американских штатах. Один заболевший скончался, еще 28 — лечатся в больнице.

Эксперт отметила, что листериоз возникает из-за бактерий, которые могут попасть в организм разными способами, в частности, через мясные, рыбные и молочные продукты, которые прошли недостаточную термическую обработку.

«Листерия хорошо себя чувствует при низких температурах, может размножаться, поэтому в холодильнике зараженные продукты это никак не спасает», — подчеркнула врач.



Больше всего заболеванию подвержены пожилые, онкобольные, беременные женщины. Кроме того, листериоз может передаваться от беременной женщины к плоду.

Вирусолог добавила, что в России постоянно мониторят ситуацию с листериозом. При этом заболеваемость держится на уровне 2 – 6 случаев на 10 млн человек. Инфекцию быстро выявляют и лечат с помощью антибактериальной терапии.