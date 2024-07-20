Подростку вскрыли череп из-за кишащих паразитами кист в мозге

Хирурги в Сургуте вскрыли череп 16-летней девушке из-за кист в ее мозге. В капсулах поселилось множество паразитов. Об этом в среду, 17 июля, сообщил Telegram-канал «Медицинская Россия».

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Предположительно, она заразилась от своей собаки, у которой диагностирован тот же вид паразитов. У пациентки появились судороги и двусторонний парез конечностей.

— Хирургам удалось удалить три кисты диаметром от двух до трех сантиметров. На удаление потребовалось два часа. Ранее пациентка тяжело перенесла коронавирус и теперь вынуждена на постоянной основе принимать антикоагулянтные препараты, — говорится в публикации Telegram-канала.



Сейчас пациентка находится в детском нейрохирургическом отделении. Врачи будут наблюдать за ее состоянием и размерами других кист.

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