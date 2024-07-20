Ученые выявили новое полезное для женщин свойство кофе

Ученые из Университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте обнаружили, что активное потребление кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 126 женщин с синдромом поликистозных яичников и 159 здоровых добровольцев, объединенных в контрольную группу (без гинекологических заболеваний). Средний возраст участниц составил 29 лет, а среднее потребление кофеина составило 52,46 мг/день.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это патология, сопровождающая нарушениями функции яичников. Она характеризуется отсутствием овуляции либо редким ее появлением, а также образованием на яичнике кист. СПКЯ выступает самой распространенной причиной эндокринного женского бесплодия.

Ученые обнаружили, что у участниц, активно потребляющих кофе (в количестве двух или более чашек в день) риск развития синдрома поликистозных яичников был на 69% меньше, чем у женщин, по разным причинам отказавшихся от этого напитка. Кроме того, у женщин, выпивавших хотя бы одну чашку кофе в день, вероятность развития ановуляторного фенотипа синдрома поликистозных яичников была снижена на 72%. При этом типе СПКЯ у женщины наблюдается нерегулярный менструальный цикл (ановуляция).

Авторы исследования заключили, что употребление хотя бы одной чашки кофе может снижать вероятность развития синдрома поликистозных яичников. Вероятнее всего, такое благотворное действие связано с противовоспалительными эффектами кофеина и его способностью повышать чувствительность к инсулину и регулировать половые гормоны.