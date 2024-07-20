Что нужно делать для профилактики гипертонии

В Американском журнале физиологии сердца и сердечной физиологии ученые опубликовали результаты нового исследования. Оно показало, как можно предотвратить гипертонию и слабость в пожилом возрасте.

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В исследовании старения приняли участие около 30 тысяч взрослых среднего и старшего возраста — от 45 до 85 лет. Оно показало, что у мужчин, как правило, более высокое давление, чем у женщин. Также они чаще страдают от стенокардии и инфарктов.

Самым важным фактором, который влияет на давление и плохое самочувствие, ученые назвали сидячий образ жизни. Однако умеренные физические нагрузки оказались более эффективными в отношении женщин, передает Planet Today.

Кофе на короткое время повышает артериальное давление, не вызывая значительного стресса у организма. Поэтому людям с гипертонией необязательно отказываться от бодрящего напитка.

Слишком густая кровь может стать причиной многих проблем со здоровьем. Например, закупоривать сосуды, что будет негативно влиять на работу сердца и многих других органов.