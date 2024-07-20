Врач назвал самое опасное насекомое для жителей России

Врач-терапевт Филипп Кузьменко назвал клещей главной и, по существу, единственной опасностью для жителей России с точки зрения заражения инфекцией.

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Клещи — разносчики опасных инфекций, одной из которых является энцефалит, или болезнь Лайма. Другие насекомые в России не представляют опасности для человека с точки зрения заражения инфекциями.

Для защиты терапевт порекомендовал привиться

«Клещи угрожают энцефалитом, или болезнью Лайма. Защититься от этого очень просто — сделать прививку. Есть экстренная вакцинация, которая в течение двух недель делается. Если укусил клещ, то его нужно посадить в банку и отнести в инфекционное отделение. Но волков бояться — в лес не ходить, не стоит сходить с ума по этому поводу», — рассказал Кузьменко.



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