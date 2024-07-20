В США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасного листериоза

В США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасной болезни — листериоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.

© Газета.Ru

Инфекция зарегистрирована уже в 12 штатах, при этом большинство заболевших находятся на лечении в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на Восточном побережье США. Всего зарегистрировано 28 случаев.

Листериоз является смертельно опасной болезнью для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.

По данным американского Центра по контролю за заболеваниями, пока нет точных данных о причинах вспышки — но известно, что многие заразившиеся листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия из магазинов.

Весной в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили опасные бактерии.

Употребление продуктов с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.