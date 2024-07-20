Онколог назвал указывающие на рак признаки

Несмотря на значительные успехи медицины в изучении и лечении рака, полное излечение от этого заболевания пока недостижимо. Врач-онколог Тим Тиутан подчеркнул основные признаки рака, которые помогут выявить заболевание.

© Poslednie-novosti.com

По мнению врача, основные признаки рака, которые человек может заметить самостоятельно, включают необъяснимую потерю веса, постоянное чувство усталости, даже после достаточного сна, постоянную ночную потливость и повышенную температуру.

Кроме того, онколог отметил, что пациенты, страдающие раком, могут обнаружить у себя новые образования в теле, например в груди или на шее. У них также может возникать ректальное кровотечение, не связанное с распространенными проблемами.

По мнению Тиутана, если у человека есть хотя бы один из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, многие из этих симптомов также могут свидетельствовать о других заболеваниях, сообщает «МедЗдрав».