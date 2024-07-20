Невролог назвал неочевидные симптомы инсульта
Инсульт – это серьезное состояние, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга и может привести к гибели нервных клеток. В интервью UfaTime.ru врач-невролог из Уфы, Руслан Шаймарданов, рассказал о основных и менее известных симптомах этого состояния, на которые следует обратить внимание.
Классические признаки инсульта включают слабость или паралич одной стороны тела, потерю чувствительности, нарушение речи, головокружение, потерю равновесия, проблемы со зрением, головную боль и тошноту. По словам врача, существуют и менее распространенные признаки, которые могут помочь в ранней диагностике.
Малоизвестные симптомы инсульта включают:
— потерю сознания;
— изменения в поведении и настроении (раздражительность и агрессия без видимой причины);
— нарушение координации движений (например, трудности с завязыванием шнурков, с открыванием двери ключом);
— изменения в речи (неразборчивость или повторение одних и тех же слов);
— изменения в восприятии окружающего мира (искажение зрения и звуков).
Руслан Шаймарданов подчеркивает важность быстрого обращения за медицинской помощью при проявлении этих симптомов. Он отмечает, что чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на полное восстановление после инсульта.