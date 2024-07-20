Невролог назвал неочевидные симптомы инсульта

Инсульт – это серьезное состояние, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения головного мозга и может привести к гибели нервных клеток. В интервью UfaTime.ru врач-невролог из Уфы, Руслан Шаймарданов, рассказал о основных и менее известных симптомах этого состояния, на которые следует обратить внимание.

© Poslednie-novosti.com

Классические признаки инсульта включают слабость или паралич одной стороны тела, потерю чувствительности, нарушение речи, головокружение, потерю равновесия, проблемы со зрением, головную боль и тошноту. По словам врача, существуют и менее распространенные признаки, которые могут помочь в ранней диагностике.

Малоизвестные симптомы инсульта включают:

— потерю сознания;

— изменения в поведении и настроении (раздражительность и агрессия без видимой причины);

— нарушение координации движений (например, трудности с завязыванием шнурков, с открыванием двери ключом);

— изменения в речи (неразборчивость или повторение одних и тех же слов);

— изменения в восприятии окружающего мира (искажение зрения и звуков).

Руслан Шаймарданов подчеркивает важность быстрого обращения за медицинской помощью при проявлении этих симптомов. Он отмечает, что чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на полное восстановление после инсульта.