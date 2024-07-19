Боль в грудной клетке может указывать на опасные заболевания

Врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко предупредила, что острая боль в грудной клетке может быть признаком жизнеугрожающих состояний.

Боль за грудиной, в левой половине грудной клетки, может быть признаком инфаркта миокарда, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Это также может сигнализировать о тромбоэмболии лёгочной артерии, предупредила Романенко.

«Здесь уже подключаются симптомы, связанные с поражением лёгких, плевры, чаще всего это посинение губ и одышка, потому что нарушается насыщение крови кислородом», — отметила врач.



Кроме того, боль в грудной клетке может указывать на аневризму аорты или спонтанный пневмоторакс, что чаще всего бывает у пациентов с болезнями лёгких, такими как бронхиальная астма, эмфизема и другие, заключила она.

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