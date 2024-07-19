Врач назвал причины слабоумия, о которых все забывают

Алкоголь, курение и наркотики могут стать причинами смертельного слабоумия, о чем многие зачастую забывают, предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что из-за подобных зависимостей мозг страдает в первую очередь.

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Мы привыкли думать, что зависимости бьют по сердцу, пищеварительному тракту, легким, по другим органам. Но наш мозг страдает в первую очередь. Слабоумие — это нарушение со стороны таких важнейших функций головного мозга, как память, мышление, воля, эмоции, — пояснил нарколог.



По его словам, мозг из-за курения и алкоголя утрачивает некоторые функции и не может работать должным образом. Холдин отметил, что это сказывается на обычной жизни. Он предупредил, что человек может утратить элементарные навыки вплоть до того, что теряет способность ухаживать за собой. Врач подчеркнул, что именно мозг становится «мишенью для яда».

Многие думают, что основными факторами риска развития слабоумия являются черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, инсульты и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — об алкоголизме и наркомании. Очень быстро человек меняется, деградирует и испытывает только один интерес в жизни — к наркотику или алкоголю. Все заканчивается слабоумием или смертью, — заключил Холдин.



Невролог Ольга Косивцова ранее рассказала, что проявление первых симптомов болезни Альцгеймера может начаться уже в 40–45 лет. По ее словам, ухудшение памяти и заторможенность — это причины для скорейшего визита к специалисту.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.