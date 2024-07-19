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Жителю ЯНАО диагностировали инфаркт по неожиданному симптому

Жителю Нового Уренгоя диагностировали инфаркт по острой боли между лопаток, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на больницу ЯНАО. Уточняется, что специалист медучреждения направил пациента на ЭКГ на основании одной только жалобы.

Мужчине диагностировали инфаркт по неожиданному симптому
© РИА Новости

По данным издания, мужчина прошел ЭКГ, после чего терапевт Зафар Кодиров провел онлайн консультацию с медиками из регионального сосудистого центра. Именно туда потом и доставили пациента.

Врач смог выявить заболевание на ранней стадии, в этом ему помогла специализация на сердечно-сосудистой хирургии.

Ранее врач-кардиолог Сергей Васильев заявил, что боль в нижней челюсти может свидетельствовать о начале инфаркта миокарда. По его словам, болезнь может проявлять себя в виде ощущения резкой слабости, аритмии или обморока. Врач также обратил внимание на то, что неприятные ощущения при болезни могут быть локализированы в плече, руке или лопатке.

До этого другой врач-кардиолог, Ольга Перфильева, рассказала, что отличить инфаркт миокарда от межреберной невралгии можно по характеру боли. По ее словам, боль при невралгии носит точечный характер и может усиливаться при любом движении, вдохе и кашле. Врач отметила, что сердечная боль не имеет точной локализации и может отдавать в нижнюю челюсть, шею и область между лопаток.

Болезни и лекарства
Сергей Васильев
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