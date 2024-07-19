Мужчине диагностировали инфаркт по неожиданному симптому

Жителю Нового Уренгоя диагностировали инфаркт по острой боли между лопаток, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на больницу ЯНАО. Уточняется, что специалист медучреждения направил пациента на ЭКГ на основании одной только жалобы.

По данным издания, мужчина прошел ЭКГ, после чего терапевт Зафар Кодиров провел онлайн консультацию с медиками из регионального сосудистого центра. Именно туда потом и доставили пациента.

Врач смог выявить заболевание на ранней стадии, в этом ему помогла специализация на сердечно-сосудистой хирургии.

Ранее врач-кардиолог Сергей Васильев заявил, что боль в нижней челюсти может свидетельствовать о начале инфаркта миокарда. По его словам, болезнь может проявлять себя в виде ощущения резкой слабости, аритмии или обморока. Врач также обратил внимание на то, что неприятные ощущения при болезни могут быть локализированы в плече, руке или лопатке.

До этого другой врач-кардиолог, Ольга Перфильева, рассказала, что отличить инфаркт миокарда от межреберной невралгии можно по характеру боли. По ее словам, боль при невралгии носит точечный характер и может усиливаться при любом движении, вдохе и кашле. Врач отметила, что сердечная боль не имеет точной локализации и может отдавать в нижнюю челюсть, шею и область между лопаток.