Отличия здоровой онконастороженности от фобии

Беспокоиться по поводу своего здоровья – нормальное состояние. Следить за сигналами организма и консультироваться с врачом – правильная тактика. Однако бывает, что страх заболеть переходит все границы, становится навязчивым и мешает жить. В частности, распространена канцерофобия – страх заболеть раком.

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Канцерофобия – это патологический, необоснованный страх заболеть онкологическим заболеванием, – рассказал «Известиям» эксперт лаборатории «Гемотест», врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов.



Проявления канцерофобии – тревога, беспокойное ожидание проявления симптомов онкопатологии, навязчивые мысли о том, что заболевание уже есть, но пока бессимптомное. Люди с канцерофобией любые болевые ощущения в животе, появление воспалений и так далее способны воспринимать как чрезмерно опасные, допуская самые абсурдные мысли. Они излишне тщательно осматривают свое тело на предмет наличия родинок, узелков, опухолей, и даже кашель и головную боль готовы воспринимать как симптом онкологического заболевания. Такие пациенты не только постоянно ходят по врачам, но и назначают себе обследования, постоянно делают анализы. Или может быть обратная ситуация – когда они совсем не ходят в лечебные учреждения, боясь услышать страшный диагноз. У людей с канцерофобией рак ассоциируется с неизбежным летальным исходом, с внезапной смертью, с безуспешностью лечения.

Здоровая онконастороженность – это рациональные действия, направленные на сохранение здоровья. Это регулярные медицинские обследования, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни. Если человек осведомлен, что у него в семье есть родственники с онкологическим диагнозом, он может чаще проходить профилактические осмотры.

Один из способов преодолеть иррациональный страх – информированность. Имеет смысл при плановом посещении врача обсудить свои факторы риска и узнать, как держать их под контролем. Если мысли о вероятности заболеть раком не отпускают в течение дня, мешают общаться, работать, вести привычную жизнь, приводят к стрессу – следует обратиться к специалисту. В этих случаях эффективна, например, когнитивно-поведенческая терапия, которая направлена на изменение негативных мыслей и поведения, и замену их на более оптимистичные установки.