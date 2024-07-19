Врачи рассказали о новом синдроме потери памяти, отличающийся от Альцгеймера

Врачи определили новый синдром потери памяти у пожилых людей, отличный от болезни Альцгеймера, и назвали его лимбически-предоминантным амнестическим нейродегенеративным синдромом (LANS).

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Ранее LANS можно было подтвердить только посмертно, путем анализа тканей мозга. Теперь, используя данные более 200 участников из различных исследовательских баз данных, клиника Майо установила критерии, включающие возраст, степень нарушения памяти, результаты сканирования мозга и биомаркеры, указывающие на специфические белковые отложения в мозге. Это позволит неврологам ставить более точные диагнозы и, возможно, подбирать индивидуальное лечение для пациентов с потерей памяти, напоминающей болезнь Альцгеймера, но без ее патологии.

Ведущий автор исследования Дэвид Т. Джонс подчеркивает, что понимание LANS позволит лучше контролировать симптомы и принимать решения о лечении.

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