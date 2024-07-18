Врачи прописали мужчине обезболивающее, не заметив у него рак

31-летний шотландец Оливер Андерсон рассказал, что его первоначальные жалобы на боль в спине были неправильно диагностированы врачами. Вместо необходимой помощи ему выдали обезболивающее и направили домой. Об этом во вторник, 16 июля, передает издание The Sun.

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Первоначально Андерсон списал боль в спине на физически тяжелую работу в автосервисе. Врачи также не оказали должного внимания проблеме, прописав пациенту обычный ибупрофен. Впоследствии состояние шотландца стало ухудшаться.

В итоге мужчине диагностировали четвертую стадию рака, который уже дал метастазы в мозг, почки и пищевод. После постановки диагноза мужчина прошел несколько курсов лучевой терапии. Сейчас ему назначено лишь поддерживающее лечение, передает The Sun.

Днем ранее у 35-летнего Льюиса Дейнса, не имевшего вредных привычек, врачи диагностировали последнюю стадию рака легких. Изначально мужчина перепутал симптомы рака легких и простуды. Льюис вел правильный образ жизни: не курил, не пил и занимался спортом. Поэтому, когда врачи рассказали, что у него рак, он был разочарован и зол, ведь, по его мнению, он был абсолютно здоров.